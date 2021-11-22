«Твиттер» «Вашингтона»: первый, но точно не последний раз, когда Овечкин забивает в Сиэтле

Сегодня в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Вашингтон Кэпиталз» и одержал победу со счётом 5:2. «Твиттер» «Вашингтона» прокомментировал гол российского нападающего Александра Овечкина в ворота «Сиэтл Кракен», который стал для него первым в ворота дебютанта НХЛ.
«Первый, но точно не последний раз, когда Овечкин забивает в Сиэтле», – написал клуб в «Твиттере».
На счету капитана столичной команды стало 30 (15+15) очков в 19 матчах текущего сезона. За карьеру в НХЛ в его активе стало 1350 очков в 1216 матчах.
По общему количеству очков Овечкин вышел на единоличное 28-е место в НХЛ, превзойдя результат завершившего карьеру Матса Сундина. В активе знаменитого шведа 1349 баллов в 1346 матчах. Рекорд принадлежит великому канадцу Уэйну Гретцки (2857), а ближайшей целью для Александра является результат Ги Лефлера (1353).
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