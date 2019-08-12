Spittin’ Chiclets: в КХЛ в раздевалках водятся тигры. Что за лига!

«Твиттер» скандально известного североамериканского подкаста Spittin’ Chiclets прокомментировал видео из раздевалки хабаровского «Амура», где хоккеисты играют с молодым тигрёнком.



«В КХЛ чисто случайно в раздевалках водятся тигры. Что за лига!» — значится в публикации.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Spittin’ Chiclets.

Тигр является талисманом хабаровского клуба. Он изображен на игровой форме «Амура», а также на предметах атрибутики. Кроме того, у домашнего стадиона хабаровчан «Платинум Арена» неофициальное название «Территория тигров».

Стоит напомнить, что подкаст, авторами которого являются бывшие хоккеисты Райан Уитни и Пол Биссонетт сделал себе имя на критике Континентальной хоккейной лиги. Гости подкаста, поигравшие в КХЛ, неоднократно рассказывали о КХЛ нелицеприятные истории.

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