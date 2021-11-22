Журналист Sportsnet: Овечкин идёт на 65 голов в сезоне. Он догонит Гретцки

Сегодня в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Вашингтон Кэпиталз» и одержал победу со счётом 5:2. Журналист Sportsnet Ник Альберга поделился мнением о результативности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и высказался на тему рекорда Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.
«Овечкин идёт на 65 голов в сезоне. Он догонит Гретцки», – написал Альберг в «Твиттере».
В матче с «Сиэтлом» 36-летний российский форвард столичных Александр Овечкин забросил свою 745-ю шайбу в НХЛ. Его ближайшая цель – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого теперь составляет 21 шайбу. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).
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