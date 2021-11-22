Кравец — об 1:3 с «Авангардом»: матч показал, что «Амур» умеет хорошо играть

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:3).



«Сегодняшняя игра показала, что мы умеем играть и умеем хорошо играть. По сравнению с последними пятью периодами, которые мы провели на выезде, игра отличалась тем, что мы и катались хорошо, и двигались, и боролись. Но, к сожалению, индивидуальные ошибки, потери в своей зоне – хорошая команда с хорошими, сильными нападающими всегда использует и наказывает.



Несмотря на то что мы перебросали соперника, голы забить не смогли. Естественно, и в большинстве хотя бы один гол можно было забить. Но в целом команда провела хорошую игру, выполняла работу, двигалась. Только индивидуальные ошибки на простых моментах приводят к такому поражению. И, конечно, когда ошибаешься, другие игроки должны помогать и выручать в этой ситуации. К сожалению, этого не произошло.



Впереди опять сильная команда, нужно готовиться, не опускать руки. Играем дома, конечно, хочется победить и порадовать всех, но пока не получается. Сегодня не получилось чисто из-за мастерства, а работы, сердца, желания было очень много», — цитирует Кравеца официальный сайт «Авангарда».