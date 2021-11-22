Четыре хоккеиста приняли участие в драке в начале матча «Спартака» и «Йокерита»

В эти минуты в Москве проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и финским «Йокеритом». На пятой минуте встречи гости ведут со счётом 2:0.



Сразу после стартового вбрасывания несколько хоккеистов скинули свои перчатки. В драке приняли участие защитник «Спартака» Олег Евенко и форвард «Йокерита» Марко Анттила, а также во второй схватке сошлись защитник красно-белых Никита Соколов и нападающий гостей Маркус Хянникяйнен. Все игроки были наказаны 5-минутным штрафом.

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Отметим, что первую шайбу во встрече на третьей минуте забросил Юлиус Юнттила, а удвоил преимущество гостей на пятой минуте Теэму Турунен.