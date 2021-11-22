Московское «Динамо» дома обыграло «Куньлунь», забросив три шайбы в большинстве

Московское «Динамо» обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».

Счёт в матче на 15-й минуте в ситуации «пять на четыре» открыл шведский форвард Антон Ведин, ему ассистировали Андрей Сергеев и Станислав Галиев. Через 23 секунды счёт сравнял нападающий «Куньлуня» Паркер Фу с передачи Тайлера Вонга.

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На 17-й минуте в ситуации «четыре на три» вперёд подопечных Алексея Кудашова вывел форвард Станислав Галиев, голевой пас на счету Вадима Шипачёва и Эрика О’Делла. На 25-й минуте снова в большинстве, только уже «пять на четыре», Галиев сделал дубль, увеличив преимущество бело-голубых.

На 59-й минуте встречи заключительную шайбу в ворота «Куньлуня» отправил Эрик О’Делл, которому ассистировали Оскар Линдберг и Дмитрий Рашевский.