Журналист The Athletic: Барбашёва недооценивают на протяжении многих лет

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд поделился мнением о нападающем «Сент-Луис Блюз» Иване Барбашёве.
«Я уже говорил это раньше, но, как по мне, Барбашёва недооценивают на протяжении многих лет. Знаю, что вы (болельщики «Сент-Луиса») едва ли это делаете, но тот факт, что он играет в нижних звеньях, заставляет многих его недооценивать. В последнем году на юниорском уровне он набрал 95 очков в 57 играх за «Монктон» в главной юниорской лиге Квебека. Так что у него есть техника, и он также всегда был одним из самых физически сильных игроков «Блюз».
Почему в этом году он оказывает больше влияния на игру? Ну, сейчас он проводит большую часть времени с Томасом и Тарасенко и более стабильно вносит свой вклад в результат. У него уже 10 очков в 17 матчах, и он идёт на скорости в 48 очков за сезон, что почти в два раза превышает его лучший показатель в карьере – 26 очков», — написал Рутерфорд.
- 22 ноября 2021
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