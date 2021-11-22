Журналист The Athletic: Барбашёва недооценивают на протяжении многих лет

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд поделился мнением о нападающем «Сент-Луис Блюз» Иване Барбашёве.



«Я уже говорил это раньше, но, как по мне, Барбашёва недооценивают на протяжении многих лет. Знаю, что вы (болельщики «Сент-Луиса») едва ли это делаете, но тот факт, что он играет в нижних звеньях, заставляет многих его недооценивать. В последнем году на юниорском уровне он набрал 95 очков в 57 играх за «Монктон» в главной юниорской лиге Квебека. Так что у него есть техника, и он также всегда был одним из самых физически сильных игроков «Блюз».



Почему в этом году он оказывает больше влияния на игру? Ну, сейчас он проводит большую часть времени с Томасом и Тарасенко и более стабильно вносит свой вклад в результат. У него уже 10 очков в 17 матчах, и он идёт на скорости в 48 очков за сезон, что почти в два раза превышает его лучший показатель в карьере – 26 очков», — написал Рутерфорд.