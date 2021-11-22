Б. Миронов — об 1:6 с «Йокеритом»: всё, что планировали на игру, не выполнили полностью

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов остался недоволен игрой команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (1:6).
«Всё, что планировали на игру, не выполнили полностью. Совсем другая команда была не та, что в Хельсинки. Завтра будем разбираться, что произошло. Эта игра уже в истории, готовимся к следующему матчу.
Драки? Игровой момент, может, кто-то что-то кому сказал. Это нормально, в хоккее всегда были драки, силовые приёмы, мы не плюшевые мишки. У Локтионова серьёзная травма, выбыл на длительный срок. Надо находить оптимальные варианты, чтобы команда выходила и сражалась», — приводит слова Миронова официальный сайт КХЛ.
«Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 34 очка после 32 матчей.
- 22 ноября 2021
-
22:58
-
22:55
-
22:52
-
22:43
-
22:39
-
22:36
-
22:01
-
21:56
-
21:46
-
21:18
-
21:02
-
20:40
-
20:26
-
20:13
-
19:59
-
19:50
-
19:46
-
19:29
-
19:20
-
19:14
-
18:50
-
18:38
-
18:14
-
17:47
-
17:37
-
17:25
-
17:03
-
16:50
-
16:35
-
16:24
-
16:15
-
16:00
-
15:46
-
15:45
-
15:30