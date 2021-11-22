Б. Миронов — об 1:6 с «Йокеритом»: всё, что планировали на игру, не выполнили полностью

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов остался недоволен игрой команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (1:6).



«Всё, что планировали на игру, не выполнили полностью. Совсем другая команда была не та, что в Хельсинки. Завтра будем разбираться, что произошло. Эта игра уже в истории, готовимся к следующему матчу.



Драки? Игровой момент, может, кто-то что-то кому сказал. Это нормально, в хоккее всегда были драки, силовые приёмы, мы не плюшевые мишки. У Локтионова серьёзная травма, выбыл на длительный срок. Надо находить оптимальные варианты, чтобы команда выходила и сражалась», — приводит слова Миронова официальный сайт КХЛ.



«Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 34 очка после 32 матчей.