В прошлом матче финны «вырубили» Андрея Локтионова. Ответ не заставил себя долго ждать.

В КХЛ опять мордобой на первых секундах матча! Громилы «Спартака» мстили за товарища?

Помните, как в начале матча регулярного чемпионата между ХК «Сочи» и «Авангардом» случилась массовая драка с участием хоккеистов обеих команд? Тогда главный тренер южан Андрей Назаров классно в фирменном стиле передал привет Бобу Хартли и его хоккеистам, сразу добавив перчинки в игру. Сам матч, кстати, получился роскошным и результативным.

Похоже, другие команды решили взять пример с сочинцев и омичей. В эти минуты в Москве проходит матч между «Спартаком» и финским «Йокеритом». Два дня назад эти команды встречались в Хельсинки, где сильнее оказались хоккеисты Бориса Миронова – 4:2. В столицу России «джокеры» явно приехали за реваншем, но подтекст у кулачного боя был другим.

Итак, сразу после стартового вбрасывания несколько хоккеистов скинули свои перчатки. В одной драке приняли участие защитник «Спартака» Олег Евенко и форвард «Йокерита» Марко Анттила. Во втором кулачном поединке сошлись защитник красно-белых Никита Соколов и нападающий гостей Маркус Хянникяйнен. Все игроки были наказаны пятиминутными штрафами и отправились в боксы для штрафников.

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С чего бы такому случиться между спартаковцами и «джокерами»? Реванш реваншем, но между собой команды никогда не враждовали, никаким дерби и принципиальным соперничеством встречи между ними тоже не назовёшь.

Оказывается, причина случившихся боёв кроется совершенно в другом. В Хельсинки форвард финской команды Хянникяйнен применил жёсткий силовой приём против одного из лидеров москвичей, форварда Андрея Локтионова. Российский хоккеист получил травму и отправился в лазарет.

В первой же смене московского матча Соколов (вероятно, по заданию тренерского штаба) набросился на обидчика Андрея. Не будем забывать, что Миронов, как и Назаров, прилично поиграл в НХЛ, знает все кодексы чести и разборки на льду образца 90-х годов. Это не сегодняшняя плюшевая НХЛ, где нормального боя давно не увидишь. В те года всё было иначе, институт тафгаев был в почёте. Поэтому вполне логично, что сегодняшняя «ответка» для финна не заставила себя ждать.

Не мог пройти мимо такого события и двухметровый белорусский защитник Олег Евенко, который, скорее всего, сам предложил сбросить перчатки Марко Анттиле. У финского форварда схожие габариты, но поединок белорусу он проиграл – Олег завалил соперника на лёд.

Здорово, что в КХЛ по-прежнему остаются эмоции. Лига живая, хоккеисты вступаются друг за друга, виден настоящий командный и мужской дух. Именно таким и должен быть хоккей – спорт для настоящих мужчин.