Нападающий «Динамо» М Фёдоров оценил свой первый официальный матч с марта 2021 года

Нападающий московского «Динамо» Артём Фёдоров после встречи с «Куньлунем» (4:1) поделился эмоциями от первого матча с марта 2021 года.

«Здорово, что выиграли. Это самое главное – в такой день порадовали наших болельщиков. Если говорить об игре, то ребята – молодцы: реализовали три большинства. Дальше уже старались играть поспокойнее, чтобы не нервировать болельщиков. Старались спокойно довести матч до победы.

Сыграл первый официальный матч с марта? Понятное дело, что тяжело, потому что была долгая пауза. К тому же она была связана с восстановлением. Но я рад, что снова оказался в игре. Конечно, не совсем доволен своими действиями, но это нормально после такого перерыва. Буду работать», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.