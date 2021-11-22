А. Фёдоров: первый раз нахожусь в такой ситуации. Сделаю всё, чтобы быстрее набрать форму

Нападающий московского «Динамо» Артём Фёдоров после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:1) оценил свои игровые кондиции.

«В любом случае сложно отсутствовать на протяжении такого времени, даже если всё произошло бы не в новом клубе. Ты выпадаешь из жизни команды, тяжело набирать кондиции и восстанавливаться. Тяжело психологически, потому что не тренируешься с командой и не играешь. Совсем другие эмоции.

Кудашов сказал, что мне нужно сыграть от 5 до 10 матчей, чтобы набрать форму? Я надеюсь и буду стараться делать всё, чтобы как можно быстрее набрать форму. Но мне сложно говорить – я первый раз нахожусь в такой ситуации. Наверное, Алексею Николаевичу тут виднее, у него больше опыта.

Сейчас я вообще не забиваю себе голову вопросом об игре в топ-6. Даже сегодня у нас были хорошие моменты, была играющая тройка, и где-то не повезло. В целом сейчас главное — смотреть на себя, набирать форму и отталкиваться уже от своей игры. Не важно, где я буду находиться – в четвёртом звене или 13-м нападающим», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.