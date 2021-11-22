А. Фёдоров: первый раз нахожусь в такой ситуации. Сделаю всё, чтобы быстрее набрать форму

Нападающий московского «Динамо» Артём Фёдоров после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:1) оценил свои игровые кондиции.
«В любом случае сложно отсутствовать на протяжении такого времени, даже если всё произошло бы не в новом клубе. Ты выпадаешь из жизни команды, тяжело набирать кондиции и восстанавливаться. Тяжело психологически, потому что не тренируешься с командой и не играешь. Совсем другие эмоции.
Кудашов сказал, что мне нужно сыграть от 5 до 10 матчей, чтобы набрать форму? Я надеюсь и буду стараться делать всё, чтобы как можно быстрее набрать форму. Но мне сложно говорить – я первый раз нахожусь в такой ситуации. Наверное, Алексею Николаевичу тут виднее, у него больше опыта.
Сейчас я вообще не забиваю себе голову вопросом об игре в топ-6. Даже сегодня у нас были хорошие моменты, была играющая тройка, и где-то не повезло. В целом сейчас главное — смотреть на себя, набирать форму и отталкиваться уже от своей игры. Не важно, где я буду находиться – в четвёртом звене или 13-м нападающим», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 23 ноября 2021
-
00:00
- 22 ноября 2021
-
23:45
-
23:38
-
23:27
-
23:18
-
22:58
-
22:55
-
22:52
-
22:43
-
22:39
-
22:36
-
22:01
-
21:56
-
21:46
-
21:18
-
21:02
-
20:40
-
20:26
-
20:13
-
19:59
-
19:50
-
19:46
-
19:29
-
19:20
-
19:14
-
18:50
-
18:38
-
18:14
-
17:47
-
17:37
-
17:25
-
17:03
-
16:50
-
16:35
-
16:24