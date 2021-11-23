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Гол и передача Тренина обеспечили «Нэшвиллу» победу над «Анахаймом»

Гол и передача Тренина обеспечили «Нэшвиллу» победу над «Анахаймом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Райан Джохансен, Микаэль Гранлунд и россиянин Яков Тренин. У гостей отметились Рикард Ракелль и Джейми Драйсдейл. На счету Тренина ещё и одна голевая передача.

«Нэшвилл» прервал серию из двух поражений подряд. До этого команда уступила «Торонто Мэйпл Лифс» (0:3) и «Монреаль Канадиенс» (3:6).

«Анахайм» свой прошлый матч тоже проиграл. Команда уступила «Каролине Харрикейнз» со счётом 1:2.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

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НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Джохансен (Тренин, Жанно) – 12:34' (5x5)   1:1 Ракелль (Зеграс, Милано) – 25:47' (5x5)   2:1 Гранлунд (Джохансен) – 35:20' (5x4)   2:2 Драйсдейл – 43:47' (5x5)   3:2 Тренин – 52:10' (5x5)
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