Гол и передача Тренина обеспечили «Нэшвиллу» победу над «Анахаймом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



В составе победителей забивали Райан Джохансен, Микаэль Гранлунд и россиянин Яков Тренин. У гостей отметились Рикард Ракелль и Джейми Драйсдейл. На счету Тренина ещё и одна голевая передача.



«Нэшвилл» прервал серию из двух поражений подряд. До этого команда уступила «Торонто Мэйпл Лифс» (0:3) и «Монреаль Канадиенс» (3:6).



«Анахайм» свой прошлый матч тоже проиграл. Команда уступила «Каролине Харрикейнз» со счётом 1:2.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

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