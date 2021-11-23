Терри прервал результативную серию из 16 матчей подряд, ставшую 3-й в истории «Анахайма»
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«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:2. Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена».
Нападающий гостей Трой Терри не сумел набрать результативных баллов в прошедшей игре, прервав серию из 16 матчей подряд с набранными очками.
24-летний американец вышел на третье место по продолжительности серии в истории «Дакс», превзойдя достижение Райана Гецлафа (15 матчей, 2007/2008). Рекорд принадлежит Кори Перри (19 матчей, 2009/2010), второе место у Теэму Селянне (17, 1998/1999).
В текущем сезоне самая длительная результативная серия продолжается у нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, который набирает баллы 17 матчей подряд.
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