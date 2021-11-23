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Макар стал первым защитником в истории «Колорадо», оформившим дубль в двух матчах подряд

Макар стал первым защитником в истории «Колорадо», оформившим дубль в двух матчах подряд
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«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 7:5. Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена».

Защитник хозяев Кейл Макар стал автором двух заброшенных шайб. 23-летний хоккеист стал первым защитником в истории франшизы, который сумел оформить дубль в двух матчах подряд. Ранее Макар забил два гола во встрече с «Сиэтл Кракен» (7:3).

В истории НХЛ лишь одному защитнику удавалось стать автором дубля в трёх встречах подряд, им стал Пол Коффи («Эдмонтон Ойлерз») в 1985 году.

Всего на счету Макара 13 матчей в текущем сезоне НХЛ, в которых он набрал 15 (7+8) баллов. «Колорадо» занимает девятое место в таблице Западной конференции, после 15 матчей набрав 19 очков.

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