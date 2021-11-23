Федерация хоккея Украины рассмотрит дело о подлинности паспорта экс белорусского игрока

Дисциплинарный комитет федерации хоккея Украины продолжает разбирательство по делу с недействительным паспортом экс белорусского хоккеиста ХК «Сокол» Виктора Андрущенко.



Как сообщает «Белорусский хоккей», 1 ноября 2021 года в адрес украинской хоккейной лиги поступил запрос от ХК «Кременчук», в котором клуб просил предоставить информацию касательно статуса (иностранный игрок или нет) Андрущенко.



Также в обращении ХК «Кременчук» указал, что из имеющейся в интернете информации, указанный игрок имеет паспорт гражданина Республики Беларусь и выступал в чемпионате Беларуси с белорусским спортивным гражданством в течение последних лет. «Кременчук» просил проверить наличие у указанного игрока действующего паспорта гражданина Украины.



3 ноября по данному факту украинской хоккейной лигой было открыто разбирательство.



11 ноября в адрес дисциплинарного комитета ФХУ были направлены доказательства, свидетельствующие об использовании хоккейным клубом «Сокол» недействительных документов для заявки Андрущенко. Среди них – копии паспорта, контракта профессионального хоккеиста, регламенты соревнований с участием игрока – украинской хоккейной лиги, чемпионата Беларуси по хоккею с шайбой, Континентальной хоккейной лиги, положение о паспорте гражданина Украины, соглашение между Украиной и Республикой Беларусь об упрощённом порядке изменения гражданства, копию заявки ХК «Сокол» на Континентальный кубок сезона-2021/2022.