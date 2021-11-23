«Не нравятся неестественные драки». Вайсфельд — о боях в матче «Спартака» и «Йокерита»
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о драке, произошедшей в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Йокеритом» (1:6).
«Конечно, я удивился этой драке. Смотрю, Анттила и Евенко сбросили перчатки. А там, оказывается, ещё Соколов с Хянникяйненом рядом дерутся! Мне не нравятся неестественные драки по какой-то договорённости. Те, которые случаются спонтанно, в результате каких-то моментов – это нормально.
Есть правила, есть регламент, все эти моменты там отражены. Есть СДК, который принимает решения на этот счёт. Если там посчитают, что это нормально, то никаких вопросов», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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