«Не нравятся неестественные драки». Вайсфельд — о боях в матче «Спартака» и «Йокерита»

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о драке, произошедшей в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Йокеритом» (1:6).



«Конечно, я удивился этой драке. Смотрю, Анттила и Евенко сбросили перчатки. А там, оказывается, ещё Соколов с Хянникяйненом рядом дерутся! Мне не нравятся неестественные драки по какой-то договорённости. Те, которые случаются спонтанно, в результате каких-то моментов – это нормально.



Есть правила, есть регламент, все эти моменты там отражены. Есть СДК, который принимает решения на этот счёт. Если там посчитают, что это нормально, то никаких вопросов», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.