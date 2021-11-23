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Врачи ввели в медикаментозную кому 16-летнего защитника МХК «Динамо»

Врачи ввели в медикаментозную кому 16-летнего защитника МХК «Динамо»
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Врачи ввели 16-летнего защитника МХК «Динамо» Москва и юниорской сборной России Валентина Родионова в медикаментозную кому, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Сообщается, что несмотря на то что у Валентина сильная черепно-мозговая травма, сейчас он находится в стабильном состоянии и сама операция прошла успешно. Сотрудники полиции начали проверку по факту получения травмы Родионовым.

Напомним, Родионов перенёс операцию после столкновения с защитным бортом во время матча Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) с ЦСКА. Он потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы.

В текущем сезоне МХЛ Родионов провёл 10 матчей, забросив одну шайбу при общей полезности «+4».

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