Ларионов — о назначении Зубова: совершенно не понимаю, что происходит. Комментарии излишни
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов, который в настоящий момент возглавляет олимпийскую команду, прокомментировал перестановки в тренерском штабе.
«Совершенно не понимаю, что происходит. Комментарии излишни в этой ситуации», – приводит слова Ларионова «РИА Новости Спорт».
Напомним, Олег Браташ, который в октябре сменил Ларионова на посту наставника молодёжки, был сегодня заменён на Сергея Зубова и переведён на должность старшего тренера команды. Также в штаб войдут Александр Титов и Владимир Филатов, тренером вратарей станет Андрей Комиссаров, а тренерами по физподготовке — Юрий Жданов, Кевин Чапмэн.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.
Комментарии
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