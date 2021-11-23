Панин: очень рад, что попал на Матч звёзд КХЛ. Заранее раскрывать задумки не буду!

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился эмоциями от попадания на Матч звёзд КХЛ, а также рассказал о выступлении клуба в текущем сезоне.



«Какими были первые эмоции от победы в голосовании на Матч звёзд КХЛ? Только положительные! В своих социальных сетях я уже написал, что победил благодаря болельщикам, их поддержке, их голосам. Мне очень приятно и очень круто, ведь для меня Матч звёзд КХЛ станет первым в жизни. Я очень рад такому событию!



Что для меня значит Матч звёзд КХЛ? Не могу прямо сказать – это больше шоу для болельщиков. Приедем в Челябинск и на месте посмотрим (смеётся). КХЛ проводит такой праздник для популяризации хоккея, спорта в городах, устраивает мероприятие, где вместе собираются лучшие игроки команд, которые показывают разные интересные элементы, участвуют в конкурсах. Всё это делается для людей.



Я думаю, любой игрок хотя бы раз за свою карьеру хотел бы принять участие в таком матче. Это как в детстве: растёшь и хочешь играть в хоккей на самом высоком уровне. Поучаствовать в таком мероприятии – очень здорово и престижно.



Задумки на матч? Ну уж нет, заранее раскрывать я вам не буду! (смеётся). Пусть это останется небольшим секретом.



В каких конкурсах будет наиболее интересно поучаствовать? Так как мне скоро исполнится 36 лет, думаю, это будет круг на скорость (смеётся).



Третье место «Салавата» в общей турнирной таблице – хороший результат? Результат хороший, но всегда есть к чему стремиться. Я думаю, что в каких-то матчах чемпионата, где мы теряли очки, могли выступить и получше. Сам по себе я максималист, поэтому хочется всегда быть выше!



За два месяца мы сыграли половину чемпионата. Такой график непривычен для нас, для этого сезона. У нас не было такого ритма и режима. Он происходит раз в четыре года, и ты от него отвыкаешь. Достаточно тяжело нам пришлось. Плюс, не стоит забывать о том, что до старта чемпионата полтора месяца мы находились на сборах, до начала которых нужно готовиться самостоятельно», — цитирует Панина пресс-служба КХЛ.

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