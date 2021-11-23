«Барыс» нанёс минскому «Динамо» пятое поражение подряд, одержав победу в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
На 6-й минуте Линден Вей, реализовав численное большинство с передачи Томаша Юрчо, вывел хозяев вперёд. На 10-й минуте Сергей Сапего сравнял счёт. На 16-й минуте Тайлер Граовац реализовал численное большинство и вывел минчан вперёд. На 37-й минуте Никита Михайлис в большинстве восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в серии буллитов забросил Вей.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Нур-Султане сыграет с «Торпедо». Минское «Динамо» встретится в Магнитогорске с местным «Металлургом». Оба матча состоятся 25 ноября.
- 23 ноября 2021
-
20:06
-
20:03
-
19:50
-
19:35
-
19:13
-
19:06
-
18:58
-
18:35
-
18:23
-
17:50
-
17:17
-
17:00
-
16:45
-
16:28
-
16:21
-
15:48
-
15:21
-
15:04
-
14:40
-
14:30
-
14:22
-
13:54
-
13:49
-
13:36
-
13:32
-
13:20
-
13:15
-
13:11
-
13:00
-
12:49
-
12:36
-
12:29
-
12:21
-
12:15
-
12:10