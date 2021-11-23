«Барыс» нанёс минскому «Динамо» пятое поражение подряд, одержав победу в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

На 6-й минуте Линден Вей, реализовав численное большинство с передачи Томаша Юрчо, вывел хозяев вперёд. На 10-й минуте Сергей Сапего сравнял счёт. На 16-й минуте Тайлер Граовац реализовал численное большинство и вывел минчан вперёд. На 37-й минуте Никита Михайлис в большинстве восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в серии буллитов забросил Вей.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Нур-Султане сыграет с «Торпедо». Минское «Динамо» встретится в Магнитогорске с местным «Металлургом». Оба матча состоятся 25 ноября.