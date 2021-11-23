Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» нанёс минскому «Динамо» пятое поражение подряд, одержав победу в серии буллитов

«Барыс» нанёс минскому «Динамо» пятое поражение подряд, одержав победу в серии буллитов
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2021, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Вей (Юрчо) – 05:06' (5x4)   1:1 Сапего (Альмквист, Бек) – 09:51' (5x5)   1:2 Граовац (Крейчик, Варфоломеев) – 15:26' (5x4)   2:2 Михайлис (Валк, Старченко) – 36:28' (5x4)   3:2 Вей – 65:00' (ПБ)

На 6-й минуте Линден Вей, реализовав численное большинство с передачи Томаша Юрчо, вывел хозяев вперёд. На 10-й минуте Сергей Сапего сравнял счёт. На 16-й минуте Тайлер Граовац реализовал численное большинство и вывел минчан вперёд. На 37-й минуте Никита Михайлис в большинстве восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в серии буллитов забросил Вей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Нур-Султане сыграет с «Торпедо». Минское «Динамо» встретится в Магнитогорске с местным «Металлургом». Оба матча состоятся 25 ноября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021