Назаров: «Сочи» продолжает готовить качественных игроков для сборной России

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал попадание форварда команды Кирилла Мельниченко в расширенный состав молодёжной сборной России для подготовки к чемпионату мира.
«Это зримый показатель работы нашего клуба. Мы не только на словах декларируем подготовку игроков для различных национальных сборных, но и доказываем это реальными делами. Мы не боимся доверять молодым хоккеистам, прекрасно понимая, что молодости свойственны ошибки. Но без доверия, без поддержки ни один игрок не сможет достичь необходимых высот в хоккее. И молодёжь в «Сочи» получает необходимый опыт и полноценное хоккейное образование под руководством нашего тренерского штаба. Федерация хоккея России, претворяющая в жизнь программу «Красная машина», может и в дальнейшем рассчитывать на то, что в «Сочи» мы продолжим готовить качественных игроков для различных сборных, которые смогут достойно представлять наш хоккей на международном уровне. История Кирилла Мельниченко — это своеобразное послание всем остальным молодым игрокам: в системе «Сочи» — один из самых коротких путей от игрока МХЛ до хоккеиста сборной. Это наша осознанная концепция работы на ближайшие годы», — приводит слова Назарова официальный сайт «Сочи».
- 23 ноября 2021
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