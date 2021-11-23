Леонтьев: первые 10 минут здорово играли со СКА, ничего не предвещало такого результата

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги встречи со СКА (2:8).

«Хорошее начало, забили красивый гол с размашистой комбинации, первые 10 минут здорово играли, ничего не предвещало такого результата. Все ошибки, особенно первые три гола — это потеря концентрации. Надо успевать быстрее накрывать шайбу, блокировать, когда соперник бросает. Даёшь одну сотую секунды или полсантиметра любому игроку, который в этой лиге играет, и он спокойно разберётся. Поэтому надо быстрее накрывать, быстрее успевать, быстрее делать свою работу на льду. Бывают такие матчи, сделаем выводы, разберём игру. Спросим ребят, кто внёс посильный вклад, и пойдём дальше, готовимся к Риге», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА разгромил «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.