Житник – о критике Капризова: когда получаешь такие деньги, от тебя ждут результатов

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением об игре форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который летом продлил контракт с клубом.



«Всегда, если получаешь такие деньги, от тебя ожидают каких-то результатов. Согласен, он начал не очень впечатляюще, сейчас вроде бы набирает форму, догоняет, очко за игру зарабатывает. Чем больше денег, тем больше давление от прессы и болельщиков. Он должен был это понимать. Так будет всегда. Если ты хочешь быть лидером команды, то должен давать результат, вести команду за собой. Начал медленно, сейчас начинает добавлять. Сезон длинный. Главное, чтобы без травм было. Время покажет», – сказал Житник в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.