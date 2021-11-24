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Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 24 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 24 ноября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 24 ноября.

В Восточной конференции на первом месте по-прежнему идёт «Каролина Харрикейнз». Подопечные Рода Бриндамора набрали 29 очков после 17 матчей. На один матч больше провела «Флорида Пантерз», имеющая аналогичное количество баллов. Третье место занимает «Вашингтон Кэпиталз», имеющий в своём активе 27 баллов после 19 встреч, столько же очков, но после 20 игр, у «Торонто Мэйпл Лифс».

На Западе лидирует «Калгари Флэймз», обыгравший «Чикаго Блэкхоукс» (5:2), набрав 29 баллов после 20 матчей. Следом расположился «Эдмонтон Ойлерз», уступивший «Даллас Старз» (1:4) и отстающий от первого места на три очка при двух матчах в запасе. Замыкает тройку «Миннесота Уайлд», после 18 матчей коллектив Дина Эвасона набрал 23 очка. Аналогичное количество баллов у «Анахайм Дакс», только у него сыграно на одну встречу больше.

Турнирная таблица НХЛ
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