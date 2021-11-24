Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 24 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 24 ноября.
В Восточной конференции на первом месте по-прежнему идёт «Каролина Харрикейнз». Подопечные Рода Бриндамора набрали 29 очков после 17 матчей. На один матч больше провела «Флорида Пантерз», имеющая аналогичное количество баллов. Третье место занимает «Вашингтон Кэпиталз», имеющий в своём активе 27 баллов после 19 встреч, столько же очков, но после 20 игр, у «Торонто Мэйпл Лифс».
На Западе лидирует «Калгари Флэймз», обыгравший «Чикаго Блэкхоукс» (5:2), набрав 29 баллов после 20 матчей. Следом расположился «Эдмонтон Ойлерз», уступивший «Даллас Старз» (1:4) и отстающий от первого места на три очка при двух матчах в запасе. Замыкает тройку «Миннесота Уайлд», после 18 матчей коллектив Дина Эвасона набрал 23 очка. Аналогичное количество баллов у «Анахайм Дакс», только у него сыграно на одну встречу больше.
- 24 ноября 2021
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:30
-
09:50
-
09:15
-
08:47
-
08:34
-
08:22
-
07:54
-
07:37
-
07:26
-
07:11
-
06:07
-
05:46
-
04:12
-
00:00
- 23 ноября 2021
-
23:48
-
23:41
-
23:28
-
23:13
-
22:50
-
22:17
-
22:15
-
22:08
-
22:06
-
22:00
-
21:58
-
21:58
-
21:54
-
21:22
-
21:00
-
20:54
-
20:24
-
20:06