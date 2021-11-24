«Адмирал» выиграл у «Авангарда» по буллитам и прервал серию поражений

Сегодня, 24 ноября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» местный «Адмирал» принимал омский «Авангард» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после серии буллитов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

На восьмой минуте при игре в большинстве гости открыли счёт усилиями Петера Цегларика, которому ассистировали Корбан Найт и Никита Сошников. На 40-й минуте «Адмирал» сравнял счёт: Андрей Обидин отличился с передачи Евгения Грачёва.

Таким образом, «Авангард» прервал пятиматчевую серию побед, «Адмирал» – четырёхматчевую серию поражений.

Обе команды выступают в Восточной конференции. Омичи с 40 очками идут на пятой строчке, команда из Владивостока замыкает таблицу с 19 баллами.

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