Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» выиграл у «Авангарда» по буллитам и прервал серию поражений

«Адмирал» выиграл у «Авангарда» по буллитам и прервал серию поражений
Комментарии

Сегодня, 24 ноября, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» местный «Адмирал» принимал омский «Авангард» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после серии буллитов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

На восьмой минуте при игре в большинстве гости открыли счёт усилиями Петера Цегларика, которому ассистировали Корбан Найт и Никита Сошников. На 40-й минуте «Адмирал» сравнял счёт: Андрей Обидин отличился с передачи Евгения Грачёва.

Таким образом, «Авангард» прервал пятиматчевую серию побед, «Адмирал» – четырёхматчевую серию поражений.

Обе команды выступают в Восточной конференции. Омичи с 40 очками идут на пятой строчке, команда из Владивостока замыкает таблицу с 19 баллами.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2021, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Б
Авангард
Омск
0:1 Цегларик (Найт, Сошников) – 07:40' (5x4)   1:1 Обидин (Грачёв) – 39:17' (5x5)   2:1 Ушенин Вячеслав – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021