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Автомобилист потерпел 19 поражений в 32 матчах и имеет превосходство над 9-м местом 2 очка

Автомобилист потерпел 19 поражений в 32 матчах и имеет превосходство над 9-м местом 2 очка
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Екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» потерпел шестое поражение в последних семи матчах (0:3), а всего у команды в текущем сезоне 19 поражений в 32 матчах.

«Автомобилист» опережает идущих на девятой строчке хабаровчан на два очка, правда имеет на одну встречу меньше.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф. Действующий победитель Кубка Гагарина выступает также на Востоке – это омский «Авангард».

В следующей встрече «Автомобилист» в гостях сыграет с «Адмиралом» из Владивостока 26 ноября, а 28-го встретится с «Сибирью».

2 декабря екатеринбуржцы начнут домашнюю серию игрой со «Спартаком».

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