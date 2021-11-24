Гимаев-мл.: Фёдоров освоился в ЦСКА. У команды виден ресурс игры, появляется рисунок

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился мнением о прогрессе Сергея Фёдорова в качестве главного тренера.



«Можно сказать, что Сергей Фёдоров освоился в ЦСКА и начал давать результат, потому что ЦСКА в последних матчах выглядит здорово. Если взять матч перед перерывом с санкт-петербургским СКА, когда ЦСКА выиграл 4:0, и то, в каком состоянии команда вышла после перерыва, после паузы, то да, сейчас виден ресурс игры.



Важно, что у ЦСКА наложились на назначение Фёдорова, у которого не было опыта как у тренера, травмы, которые преследовали команду. Было видно, человек пять находилось у армейцев в лазарете, а сейчас, во времена потолка зарплат, клуб уже не может себе позволить иметь две команды. Сейчас каждый игрок очень важен для ЦСКА, и эти травмированные игроки очень сильно влияли на череду неудач армейцев.



Сейчас всё сходится к тому, что прежде всего Фёдоров набирается опыта. Видно, что сейчас он намного спокойнее ведёт себя, и появляется рисунок, ему удаётся донести до ребят то, что он хочет видеть. Ну и, конечно, возвращение иностранцев и травмированных игроков — главная составляющая того, что ЦСКА сейчас добавил в игре и набирает очки.



Прав ли Борис Михайлов, что продолжает требовать от команды не только побед, но и красивой игры? Насколько мы помним, Никитин давал результат в ЦСКА. Это чемпионство, потом, в последнем сезоне, финал. Главные обвинения были в том, что ЦСКА мало забивает и играет больше от обороны. И если армейцы только сейчас начали забивать в последних матчах, то в начале чемпионата ЦСКА вообще был с конца по заброшенным шайбам. Поэтому Михайлов и требует, чтобы команда прибавляла в этом компоненте и не останавливалась», — сказал Гимаев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Шиманом.