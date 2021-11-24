Шаров — о поражении от «Сочи»: не верю в фортуну, это касается только нашего мастерства

Нападающий «Сибири» Александр Шаров прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (1:2).

«Фортуна отвернулась? Не верю в фортуну, поэтому не могу так говорить. Просто не забили то, что должны были забивать. Это касается только нашего мастерства исполнения. Сегодня «Сочи» сыграл так же, как «Сибирь» на выезде? Просто здесь тоже надо понимать, что когда мы играем против более мастеровитых команд, то всё равно больше играем от обороны. Без обид «Сочи» — классная, молодая команда, но сегодня мы играли больше с позиции первого номера, и из-за этого у нас различается план на игру. Какие-то команды позволяют нам так действовать, какие-то нет. «Сочи» перебегал «Сибирь»? Не знаю, мне сложно сказать. Да, у них очень быстрая команда, но можно бегать сколько угодно, однако надо грамотно играть и занимать позиции. Сегодня у них вратарь хорошо сыграл, и мы свои моменты не забили. Думаю, в этом разница.

Во втором периоде команда начала подседать? Что касается второго периода, то, во-первых, соперник добавил после того, как стал проигрывать. Во-вторых, мы стали удаляться, и, естественно, когда мы играем в меньшинстве, соперник со стороны смотрится гораздо активнее. Но когда соперник удалился под конец второго периода, мы имели достаточно много возможностей. Уже могло показаться, что мы где-то переламываем. Соперник реализовал моё удаление? Это ненужное удаление. Я могу себя оправдывать, говорить, что не хотел, но это уже никого не волнует, игра проиграна, поэтому просто могу извиниться перед командой. Была надежда на офсайд? Да, тренерскому штабу сверху подсказали, что был офсайд. И мы поверили, надеялись, что был офсайд. Но не видел момента, не могу ничего сказать.

В предстоящих матчах с «Авангардом» и «Автомобилистом» будем в своей стихии? Сто процентов так и будет, будем более аккуратно играть. Опять же, это всё зависит от определённого дня, от определённого соперника. Если у какой-то команды не пойдёт играть в свой хоккей, мы уже будем перехватывать инициативу. Мы всё равно должны уметь играть и с позиции обороны, и с позиции атаки. Насколько сидят в голове неудачи в играх с «Авангардом»? Не знаю, лично у меня никогда не было никаких сомнений. Это сибирское дерби, поэтому будем выходить и играть только на победу», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.