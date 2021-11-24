Антон Белов забил первый гол за «Динамо». После этого «Трактор» заменил вратаря
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с «Трактором». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации. Счёт к концу второго периода — 5:2 в пользу подопечных Алексея Кудашова.
На 28-й минуте при счёте 3:1 Станислав Галиев, находясь в чужой зоне, сделал пас на синюю линию. Антон Белов принял шайбу и с кистей бросил в дальний угол. Роману Виллу перекрыли обзор на пятаке. После этого чешский голкипер уступил место в воротах Эмилю Гарипову.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, Белов забросил первую шайбу за «Динамо» в восьмой встрече за клуб.
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