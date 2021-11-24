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«Локомотив» в овертайме переиграл «Йокерит»

«Локомотив» в овертайме переиграл «Йокерит»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2021, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Йокерит
Хельсинки
0:1 Турунен (О'Нилл) – 20:41' (5x5)   1:1 Анисимов (Каюмов, Марченко) – 24:10' (5x5)   2:1 Елесин (Коршков) – 61:35' (3x3)

На 21-й минуте Теэму Турунен с передачи Брайана О'Нилла вывел финскую команду вперёд. На 25-й минуте Артём Анисимов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Артур Каюмов и Алексей Марченко. Победную шайбу в овертайме забросил Александр Елесин с передачи Егора Коршкова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле сыграет с «Трактором». «Йокерит» встретится в Хельсинки с ЦСКА. Обе встречи пройдут 26 ноября.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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