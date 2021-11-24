«Локомотив» в овертайме переиграл «Йокерит»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

На 21-й минуте Теэму Турунен с передачи Брайана О'Нилла вывел финскую команду вперёд. На 25-й минуте Артём Анисимов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Артур Каюмов и Алексей Марченко. Победную шайбу в овертайме забросил Александр Елесин с передачи Егора Коршкова.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле сыграет с «Трактором». «Йокерит» встретится в Хельсинки с ЦСКА. Обе встречи пройдут 26 ноября.