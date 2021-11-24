НХЛ перед ОИ опасается, что Матч звёзд в Вегасе может стать источником массового заражения

Известный журналист The Athletic Пьер Лебрюн поделился информацией об обеспокоенности НХЛ по поводу возможного массового заражения игроков во время Матча звёзд прямо перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине.

«Тот факт, что так много игроков НХЛ, участвующих в Олимпийских играх, будут вылетать на Олимпийские игры в Пекин прямо после Матча звёзд в Лас-Вегасе с 4 по 5 февраля, вызывает обеспокоенность по поводу возможности заражения COVID-19 в Китае.



Вот почему, согласно источникам, Ассоциация игроков НХЛ настаивает на более жёстких протоколах для игроков на выходных в Вегасе, чтобы этого избежать, насколько это возможно.



Можете ли вы представить себе кошмарный сценарий, когда любой олимпийский состав из НХЛ столкнётся со вспышкой эпидемии в Пекине из-за уик-энда в Вегасе?



Судя по всему, исходя из того, к чему стремится Ассоциация игроков НХЛ, Вегас не станет обычным опытом для игроков. Что, несомненно, будет обломом для игроков, которые хотят повеселиться в Городе грехов. Это тоже вполне понятно», — приводит слова Лебрюна The Athletic.