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НХЛ перед ОИ опасается, что Матч звёзд в Вегасе может стать источником массового заражения

НХЛ перед ОИ опасается, что Матч звёзд в Вегасе может стать источником массового заражения
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Известный журналист The Athletic Пьер Лебрюн поделился информацией об обеспокоенности НХЛ по поводу возможного массового заражения игроков во время Матча звёзд прямо перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине.

«Тот факт, что так много игроков НХЛ, участвующих в Олимпийских играх, будут вылетать на Олимпийские игры в Пекин прямо после Матча звёзд в Лас-Вегасе с 4 по 5 февраля, вызывает обеспокоенность по поводу возможности заражения COVID-19 в Китае.

Вот почему, согласно источникам, Ассоциация игроков НХЛ настаивает на более жёстких протоколах для игроков на выходных в Вегасе, чтобы этого избежать, насколько это возможно.

Можете ли вы представить себе кошмарный сценарий, когда любой олимпийский состав из НХЛ столкнётся со вспышкой эпидемии в Пекине из-за уик-энда в Вегасе?

Судя по всему, исходя из того, к чему стремится Ассоциация игроков НХЛ, Вегас не станет обычным опытом для игроков. Что, несомненно, будет обломом для игроков, которые хотят повеселиться в Городе грехов. Это тоже вполне понятно», — приводит слова Лебрюна The Athletic.

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