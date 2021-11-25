«Ванкувер» уступил «Питтсбургу», потерпев 7-е поражение в последних 8 матчах

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своём льду «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1, а гости потерпели тем самым 7-е поражение в последних 8 матчах.

За «Питтсбург» отличились Брайан Раст, Эван Родригес, Зак Астон-Риз и Брок Макгинн. Автором единственной шайбы «Ванкувера» стал Бо Хорват.

20-летний российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин провёл на льду 15 минут 32 секунды и не отметился результативными действиями, завершив игру с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Питтсбург» набрав 22 очка в 19 играх, занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Ванкувер» (14) – 14-й на Западе.

В параллельных матчах «Баффало Сэйбрз» дома крупно уступил «Бостон Брюинз» (1:5), а «Коламбус Блю Джекетс» всухую обыграл «Виннипег Джетс» (3:0).