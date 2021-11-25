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«Ванкувер» уступил «Питтсбургу», потерпев 7-е поражение в последних 8 матчах

«Ванкувер» уступил «Питтсбургу», потерпев 7-е поражение в последних 8 матчах
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своём льду «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1, а гости потерпели тем самым 7-е поражение в последних 8 матчах.

За «Питтсбург» отличились Брайан Раст, Эван Родригес, Зак Астон-Риз и Брок Макгинн. Автором единственной шайбы «Ванкувера» стал Бо Хорват.

20-летний российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин провёл на льду 15 минут 32 секунды и не отметился результативными действиями, завершив игру с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Питтсбург» набрав 22 очка в 19 играх, занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Ванкувер» (14) – 14-й на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Раст (Летанг, Гюнцель) – 20:49' (5x4)   2:0 Родригес – 27:29' (5x5)   3:0 Астон-Риз (Макгинн, Блюгерс) – 35:20' (5x5)   3:1 Хорват (Шенн) – 54:52' (5x5)   4:1 Макгинн (Блюгерс, Петтерссон) – 59:00' (en)

В параллельных матчах «Баффало Сэйбрз» дома крупно уступил «Бостон Брюинз» (1:5), а «Коламбус Блю Джекетс» всухую обыграл «Виннипег Джетс» (3:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Окпосо (Асплунд) – 10:56' (5x5)   1:1 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 13:29' (5x5)   1:2 Койл – 14:20' (5x5)   1:3 Пастрняк (Макэвой, Бержерон) – 16:59' (5x4)   1:4 Райлли (Фолиньо, Зборжил) – 19:00' (5x5)   1:5 Холл (Смит, Койл) – 55:26' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Хофман (Доми) – 15:09' (5x5)   2:0 Веренски (Ворачек, Боквист) – 46:49' (5x4)   3:0 Пик (Гавриков, Тексье) – 56:27' (en)
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