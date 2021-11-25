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Результативная передача Зуба не помогла «Оттаве» обыграть «Сан-Хосе»

Результативная передача Зуба не помогла «Оттаве» обыграть «Сан-Хосе»
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Сегодня, 25 ноября, в Сан-Хосе (США) «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Оттаву Сенаторз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:1, 2:2, 3:0).

В составе победителей голами отметились Мэттью Ньето, Томаш Гертл, Ник Бонино, Тимо Майер, Логан Кутюр и Джейкоб Миддлтон, у гостей забросили Джош Норрис, Брэди Ткачук и Коннор Браун. Также результативную передачу за «Оттаву» сделал российский защитник Артём Зуб.

Таким образом, «Сенаторз» потерпели третье поражение кряду, «Шаркс» выиграли второй матч подряд.
После 19 игр «Сан-Хосе» с 21 очком занимает девятое место в таблице Западной конференции, «Оттава» замыкает таблицу Востока, имя девять баллов после 17 игр.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Ньето (Лабанк, Карлссон) – 07:16' (5x5)   1:1 Норрис (Ткачук, Томсон) – 13:38' (5x5)   2:1 Гертл (Майер, Ферраро) – 20:47' (5x5)   2:2 Ткачук (Шабо, Зуб) – 34:38' (4x4)   2:3 Браун (Шабо, Штюцле) – 36:11' (5x5)   3:3 Бонино (Майер, Кутюр) – 39:29' (5x4)   4:3 Майер (Балцерс, Власик) – 51:18' (5x5)   5:3 Кутюр – 58:56' (en)   6:3 Миддлтон (Кольяно, Карлссон) – 59:28' (en)
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