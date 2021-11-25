Результативная передача Зуба не помогла «Оттаве» обыграть «Сан-Хосе»

Сегодня, 25 ноября, в Сан-Хосе (США) «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Оттаву Сенаторз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:1, 2:2, 3:0).

В составе победителей голами отметились Мэттью Ньето, Томаш Гертл, Ник Бонино, Тимо Майер, Логан Кутюр и Джейкоб Миддлтон, у гостей забросили Джош Норрис, Брэди Ткачук и Коннор Браун. Также результативную передачу за «Оттаву» сделал российский защитник Артём Зуб.

Таким образом, «Сенаторз» потерпели третье поражение кряду, «Шаркс» выиграли второй матч подряд.

После 19 игр «Сан-Хосе» с 21 очком занимает девятое место в таблице Западной конференции, «Оттава» замыкает таблицу Востока, имя девять баллов после 17 игр.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.