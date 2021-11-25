Овечкин признан третьей звездой матча с «Монреалем»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3. Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин был признан третьей звездой матча, сообщает официальный «Твиттер» клуба.
36-летний капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2».
Второй звездой матча стал Джон Карлсон, на счету которого гол+пас, первая звезда – Ник Дауд, у которого также гол+пас.
Отметим, что Овечкин установил рекорд «Вашингтона» по очкам в 20 матчах со старта сезона. Ранее ни один игрок в истории клуба не набирал такого количества очков на аналогичном отрезке.
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