Макдэвид раньше всех среди действующих игроков отдал 400 результативных передач

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче с «Аризоной Койотс» отдал две результативные передачи, одна из которых стала для него 400-й в лиге. На это форварду потребовалось 426 матчей в лиге.

Напомним, что «Эдмонтон» одержал победу, а Макдэвид заработал четыре очка. Помимо передач хоккеист оформил дубль.

Макдэвид достиг этой отметки первым среди действующих игроков. Быстрее чем он 400 раз ассистировали партнёру только Уэйн Гретцки (290 игр), Марио Лемье (353), Петер Статсны (411).

В текущем сезоне Макдэвид провёл 19 игр и набрал в них 36 очков: забросил 14 шайб и отдал 22 результативные передачи.

Сейчас «Эдмонтон» занимает второе место в таблице Западной конференции, отставая от «Калгари Флэймз» на один балл, но имея одну встречу в запасе.