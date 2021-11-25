Кожевников – о Мичкове и Мирошниченко: один – звезда КХЛ, другой – деградирует в ВХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о работе тренера «Авангарда» Боба Хартли с молодёжью.



«За три с лишним года канадец в ведущем клубе страны подготовил для сборной лишь одного-двух хоккеистов. Вот пример – на последнем первенстве мира, перед которым «Авангард» стал чемпионом, сборной помог только Толчинский, который в этом сезоне, кстати, неузнаваем.



Если говорить о молодых, то как Быков их сторонился, так сторонится и Хартли. Мичков и Мирошниченко шли в юниорских сборных едва ли не на равных, но посмотрите: сегодня первый – звезда КХЛ, а второй деградирует в ВХЛ. А как блестяще начинал в молодежке и «Авангарде» защитник Чистяков, которого Хартли в последние месяцы маринует в запасе. Список готов продолжать.



Чинахов и Грицюк? Так Чинахов убежал из «Авангарда» явно раньше времени, хотя сегодня мог бы быть лидером и клуба, и сборной. У Грицюка пока есть какое-то минимальное доверие, но, думаю, и он обречен пойти по пути Чистякова. Кстати, еще год назад в «Авангарде» были отличные центры под сборную – Семёнов и Костин. Но обоих, играющих на самой дефицитной позиции для национальной команды, мы тоже потеряли – они тоже предпочли уехать от «великого тренера» в Америку, без особых шансов на успех.



Смотрел некоторые игры «Крыльев» и «Ястребов», в системе «Авангарда» есть не только Мирошниченко, но и другие интересные мальчишки. Так давайте шансы им, а не сомнительному легионеру Найту, которого Быков советует натурализовать и которого тот же Хартли вряд ли посоветует взять в сборную «Б» Канады в Пекин», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.