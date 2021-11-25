Быстрее Драйзайтля 20 шайб со старта сезона НХЛ забрасывали только Лемье и Гретцки

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оформил дубль во встрече с «Аризоной Койотс», а вторая шайба стала для него 20-й в сезоне. Для достижения этой отметки Драйзайтлю потребовалось 19 матчей.

Быстрее, чем он, 20 шайб со старта сезона забрасывал Марио Лемье в сезоне-1995/1996 (18 игр), а также Уэйн Гретцки в чемпионате-1983/1984 (16). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

Отметим, что Драйзайтль лидирует не только в гонке снайперов, но и в списке бомбардиров – у хоккеиста 40 очков в 19 играх. Вторым по этому показателю идёт Коннор Макдэвид (36), третьим – Александр Овечкин (33).

Самый результативный сезон хоккеист провёл в чемпионате-2019/2020, набрав 116 очков в 76 играх.

Сейчас «Эдмонтон» занимает второе место в таблице Западной конференции, отставая от «Калгари Флэймз» на один балл, но имея одну встречу в запасе.