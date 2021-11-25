«Торонто» установил рекорд по победам в календарном месяце

«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (6:2) и одержал 10-ю победу в ноябре. Это рекорд лиги по победам за календарный месяц, сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».
По ходу месяца «Торонто» обыграл «Вегас Голден Найтс» (4:0), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1, ОТ), «Бостон Брюинз» (5:2), «Филадельфию Флайерз» (3:0), «Калгари Флэймз» (2:1, ОТ), «Баффало Сэйбрз» (5:4), «Нэшвилл Предаторз» (3:0), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) и «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0).
Таким образом у «Торонто» за месяц четыре сухие победы.
Отметим, что в октябре команда одержала только четыре победы.
Сейчас «Торонто» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, имея столько же очков, сколько у команд, идущих на второй и третьей строчках.
- 25 ноября 2021
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