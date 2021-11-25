А. Свечников – о драке: я нужен на льду, чтобы помогать команде. Я не должен был драться
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о драке в матче с «Сиэтл Кракен» (1:2).
«Я думаю, мы хорошо сыграли. Это была одна из тех игр, в которых мы нанесли много бросков, но не могли забить. Их вратарь сегодня был невероятен.
Драка? Это всего лишь один из моментов. Это произошло так быстро… Я получил удар, и он как бы набросился на меня. Я думал, что он этого хочет, и мы просто попробовали подраться. Это произошло слишком быстро. Я не боец. Знаю, что должен быть на льду, чтобы помогать своей команде выигрывать матчи. Наверное, я не должен был драться», – цитирует Свечникова Canescountry.com.
Напомним, что помимо Андрея, сегодня ночью дрался и его брат – Евгений Свечников, выступающий за «Виннипег Джетс».
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