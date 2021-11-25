Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин — второй игрок в истории НХЛ в возрасте 34+ лет по набранным очкам за 20 матчей

Овечкин — второй игрок в истории НХЛ в возрасте 34+ лет по набранным очкам за 20 матчей
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.

36-летний российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту, оформив ассистентский хет-трик, а также заработав показатель полезности «+2».

Он набрал 33 (15+18) результативных очка в 20 играх сезона. Таким образом, Овечкин стал вторым игроком в истории по количеству баллов для хоккеиста в возрасте 34 года и старше после 20 матчей. На первом месте по данному показателю - Марио Лемье, в сезоне-2002/2003 он набрал 40 очков после 20 игр за «Питтсбург Пингвинз» (37 лет). Третий — Горди Хоу (31 шайба за «Детройт Ред Уингз», сезон-1968/1969, 40 лет).

Овечкин снова останется без любимого приза? Драйзайтль неудержим в борьбе за «Ришара» Овечкин снова останется без любимого приза? Драйзайтль неудержим в борьбе за «Ришара»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021