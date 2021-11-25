Овечкин — второй игрок в истории НХЛ в возрасте 34+ лет по набранным очкам за 20 матчей

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.



36-летний российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту, оформив ассистентский хет-трик, а также заработав показатель полезности «+2».



Он набрал 33 (15+18) результативных очка в 20 играх сезона. Таким образом, Овечкин стал вторым игроком в истории по количеству баллов для хоккеиста в возрасте 34 года и старше после 20 матчей. На первом месте по данному показателю - Марио Лемье, в сезоне-2002/2003 он набрал 40 очков после 20 игр за «Питтсбург Пингвинз» (37 лет). Третий — Горди Хоу (31 шайба за «Детройт Ред Уингз», сезон-1968/1969, 40 лет).