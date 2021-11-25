Овечкин снова останется без любимого приза? Драйзайтль неудержим в борьбе за «Ришара»

Очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ превратился в такой же очередной бенефис капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. 36-летний нападающий продолжает пребывать в абсолютно невероятной форме на старте нынешнего сезона. В матче с «Монреалем» (6:3) российский форвард впервые с февраля 2018 года отметился ассистентским хет-триком, благодаря чему, как обычно, переписал большой список личных достижений в НХЛ.

Теперь на его счету стало 33 (15+18) очка в 20 играх сезона. Как сообщается в «твиттере» Sportsnet Stats, Овечкин установил рекорд «Вашингтона» по очкам в 20 матчах со старта сезона. Ранее ни один игрок в истории клуба не набирал такого количества очков на аналогичном отрезке. К тому же ассистентский хет-трик помог ему перекрыть собственное достижение сезона-2008/2009. Сейчас ему удалось оформить 18 голевых передач в первых 20 играх сезона, а тогда за ту же дистанцию он сделал 17 результативных пасов.

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Казалось бы, невероятная форма Овечкина может позволить ему побороться и за свой любимый и коронный приз НХЛ – «Морис Ришар Трофи» – который традиционно вручается лучшему снайперу лиги по итогам регулярного чемпионата. Овечкин с огромным запасом является рекордсменом лиги по числу завоёванных «Ришаров». Российский форвард выигрывал его в 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 и 2020 годах. В минувшем сезоне завоевать юбилейный «Ришар» не получилось – Овечкин провёл средний для себя сезон, а приз ушёл к форварду «Торонто» Остону Мэттьюсу. Но нынешний чемпионат россиянин начал очень мощно, и 15 шайб в 20 матчах вроде бы давали основания Александру рассчитывать на оформление 10-го «Ришара», если бы не одно «но» – по имени Леон и по фамилии Драйзайтль.

Немецкий нападающий «Эдмонтона» также пребывает в потрясающей форме и полон решимости впервые в своей карьере получить приз лучшему снайперу НХЛ. Перед матчем с «Аризоной» в активе 26-летнего нападающего было 18 шайб в 18 матчах, и встреча с главным аутсайдером Западной конференции сулила Леону прекрасную возможность ещё сильнее улучшить свои личные показатели. Так и произошло.

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Несмотря на быстрый гол хозяев в исполнении Клейтона Келлера, на первый перерыв команды отправились уже при равном счёте. Традиционно сработал главный козырь «нефтяников» в этом сезоне – реализация численного преимущества. Подопечные Дэйва Типпетта реализуют 39% удалений соперника, и матч с «Аризоной» не стал исключением из этого правила. Для начала отличился лучший бомбардир минувшей регулярки Коннор Макдэвид, а Драйзайтль выступил у него ассистентом.

Спустя 15 минут немец проявил себя уже в другой роли, отличившись самостоятельно и забив 19-й гол в сезоне. Защитник гостей Коди Сиси совершил бросок от синей линии, шайба отскочила на крюк клюшки Драйзайтля, и тот в одно касание вогнал шайбу в ворота «Аризоны». Голкипер хозяев Скотт Уэджвуд не успел переместиться к штанге и перекрыть ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Минимальный перевес в пользу «Эдмонтона» продержался до середины третьего периода, когда в течение шести минут гости отправили две шайбы кряду в ворота Уэджвуда. На авансцене солировали привычные герои «Ойлерз» – сначала Драйзайтль и Макдэвид помогли отличиться Заку Кассиану, а затем снова забил Леон, оформивший дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Благодаря второй шайбе в матче немец довёл число своих голов в нынешнем сезоне уже до 20. 26-летний нападающий стал первым игроком, кому покорилась эта отметка в текущей регулярке. Более того, Драйзайтль стал первым хоккеистом в XXI веке, который сумел забить 20 голов в НХЛ менее чем за 20 матчей со старта сезона. В 1995 году Марио Лемье уложился в 18 матчей, тогда как сейчас Драйзайтлю понадобилось 19 игр на достижение этого рубежа.

Леон упрочил своё превосходство и в снайперской гонке сезона. На втором месте в этом зачёте располагаются сразу трое хоккеистов – Крис Крайдер из «Рейнджерс», вышеупомянутый Овечкин и обидчик сборной России на последнем чемпионате мира Эндрю Манджапане из «Калгари». Но эта компания отстаёт от Леона уже на пять голов, и, откровенно говоря, нет ровным счётом никаких предпосылок для того, чтобы скорострельность Драйзайтля пошла на убыль.

«Аризона» смогла вернуться в игру после точных бросков от Трэвиса Бойда и Шейна Гостисбера, но последнее слово в матче осталось за Макдэвидом, отправившим шайбу в пустые ворота. И если в борьбе за «Ришар» ближайшими преследователями немца являются игроки других клубов, то «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярки) канадец и немец пока разыгрывают между собой. На данный момент и в этом рейтинге лидирует Леон, опережая своего партнёра по команде на четыре очка (40 против 36). Третьим идёт Овечкин, но его отставание от Драйзайтля, уже составляет семь результативных действий. Звёздному дуэту «Ойлерз» пока что никак не удаётся привести «нефтяников» к командному успеху, но кажется, что завоевание личных наград в ближайшее время ими будет поставлено на конвейер.