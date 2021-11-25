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«Барыс» одержал третью победу подряд, обыграв дома «Торпедо»

«Барыс» одержал третью победу подряд, обыграв дома «Торпедо»
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«Барыс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».

Счёт в игре на пятой минуте в большинстве открыл нападающий хозяев Коди Куник, ему ассистировали Линден Вей и Мэтт Фрэттин. На 14-й минуте удвоил преимущество «Барыса» форвард Якоб Лилья с передачи Эрика Мартинссона.

На 26-й минуте третью шайбу казахстанского клуба забил нападающий Линден Вей, которому голевой пас отдал Томаш Юрчо. На 35-й минуте одну шайбу в составе «Торпедо» отыграл форвард Артём Михеев, результативная передача на счету Егора Мартынова и Артура Тянулина.

Через десять минут гости отличились во второй раз, автором заброшенной шайбы стал защитник Зият Пайгин, ассистенты — Андрей Белевич и Тянулин. На 47-й минуте Якоб Лилья оформил дубль, результативные баллы также набрали Мартинссон и Кёртис Валк.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Куник (Вей, Фрэттин) – 04:22' (5x4)   2:0 Лилья (Мартинссон) – 13:23' (5x5)   3:0 Вей (Юрчо) – 25:24' (5x5)   3:1 Михеев (Мартынов, Тянулин) – 34:16' (5x5)   3:2 Пайгин (Белевич, Тянулин) – 44:21' (5x5)   4:2 Лилья (Мартинссон, Валк) – 46:11' (5x5)
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