«Барыс» одержал третью победу подряд, обыграв дома «Торпедо»

«Барыс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».
Счёт в игре на пятой минуте в большинстве открыл нападающий хозяев Коди Куник, ему ассистировали Линден Вей и Мэтт Фрэттин. На 14-й минуте удвоил преимущество «Барыса» форвард Якоб Лилья с передачи Эрика Мартинссона.
На 26-й минуте третью шайбу казахстанского клуба забил нападающий Линден Вей, которому голевой пас отдал Томаш Юрчо. На 35-й минуте одну шайбу в составе «Торпедо» отыграл форвард Артём Михеев, результативная передача на счету Егора Мартынова и Артура Тянулина.
Через десять минут гости отличились во второй раз, автором заброшенной шайбы стал защитник Зият Пайгин, ассистенты — Андрей Белевич и Тянулин. На 47-й минуте Якоб Лилья оформил дубль, результативные баллы также набрали Мартинссон и Кёртис Валк.
- 25 ноября 2021
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