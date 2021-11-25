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«Нет Кросби, нет Малкина, нет проблем». The Hockey News — «Пингвинз» на День благодарения

«Нет Кросби, нет Малкина, нет проблем». The Hockey News — «Пингвинз» на День благодарения
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Журнал The Hockey News представил в «Твиттере» рубрику «32 вещи, за которые мы благодарны» на День благодарения, который традиционно отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября — в США.

Издание поблагодарило «Миннесоту Уайлд» за российского нападающего Кирилла Капризова, написав: «Предел — лишь небо». Голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина отметили, как «секретную звезду НХЛ».

«Вашингтон Кэпиталз» журнал поблагодарил за невероятный контент от капитана клуба Александра Овечкина. А про «Питтсбург Пингвинз» написал следующее: «Нет Кросби, нет Малкина, нет проблем». Напомним, 35-летний российский нападающий ещё не появлялся на льду в этом сезоне, продолжая восстановление после травмы.

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