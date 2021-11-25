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Немировски: сложно отыгрываться с 0:3, «Торпедо» необходимо играть с самого начала

Немировски: сложно отыгрываться с 0:3, «Торпедо» необходимо играть с самого начала
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (2:4).

«Плохо начали игру, получили удаление, после которого «Барыс» вышел вперёд. Большой штраф отнял много сил. После 0:3 было тяжело, но начали хорошо играть, давить, сократили отставание до одной шайбы. Были моменты, чтоб забить ещё, было большинство, но, к сожалению, не смогли.

Сложно отыгрываться с 0:3, необходимо играть с самого начала. Осталась одна игра в поездке, необходимо готовиться к ней», — приводит слова Немировски официальный сайт «Торпедо».

Напомним, нижегородцы занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, после 32 матчей набрав 34 очка.

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