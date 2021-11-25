Немировски: сложно отыгрываться с 0:3, «Торпедо» необходимо играть с самого начала
Поделиться
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (2:4).
«Плохо начали игру, получили удаление, после которого «Барыс» вышел вперёд. Большой штраф отнял много сил. После 0:3 было тяжело, но начали хорошо играть, давить, сократили отставание до одной шайбы. Были моменты, чтоб забить ещё, было большинство, но, к сожалению, не смогли.
Сложно отыгрываться с 0:3, необходимо играть с самого начала. Осталась одна игра в поездке, необходимо готовиться к ней», — приводит слова Немировски официальный сайт «Торпедо».
Напомним, нижегородцы занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, после 32 матчей набрав 34 очка.
Комментарии
- 25 ноября 2021
-
22:04
-
21:59
-
21:53
-
21:46
-
21:32
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
20:59
-
20:55
-
20:46
-
20:39
-
20:35
-
20:16
-
20:02
-
19:43
-
19:37
-
19:35
-
19:06
-
18:59
-
18:36
-
18:15
-
17:49
-
17:26
-
17:04
-
16:44
-
16:36
-
16:17
-
16:00
-
15:45
-
15:25
-
15:10
-
14:50
-
14:35
Партнерский контент