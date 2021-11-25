Дюшарм: Овечкин находит другие способы забивать. Он делает это так, как мы не привыкли

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм высказался о российском нападающем и капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«Думаю, мы все знаем его по броскам в касание из круга вбрасывания. Он забил много голов оттуда. Но даже с тем количеством заброшенных шайб он находит и другие способы забивать. Он забивает дополнительные 15-20 голов благодаря тому, что лезет на ворота, пытается добыть шайбу там и забрасывает не так, как мы привыкли видеть от него в большинстве», — приводит слова Дюшарма Montreal Gazette.
В текущем чемпионате 36-летний нападающий провёл 20 матчей, в которых набрал 33 (15+18) результативных очка при показателе полезности «+15».
«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 20 матчей набрав 29 очков. В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют дома с «Флоридой» (27 ноября).
- 25 ноября 2021
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