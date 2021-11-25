Кадейкин — о 2:3 с «Витязем»: легко быть командой, которая ищет отговорки, причины неудачи

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал поражение в матче с «Витязем» (2:3, бул.).



«Юбилей? В такие дни, наоборот, приятно играть. По энергетике трибун чувствовали, что сегодня особенный день. Любой хоккеист играет ради таких матчей, они украшают сезон.



Самое простое – прийти после трёх поражений и сказать, что нам мешает играть: лёд, клюшки, карантин. Мы все профессионалы, должны относиться правильно к своему делу. Не важно карантин это или нет, все должны правильно относиться к своему делу. Уже прошло достаточно времени, чтобы жаловаться на что-то. Легко быть командой, которая ищет отговорки, причины своей неудачи. Если идут такие поражения, то нужно играть проще, начать с обороны. Простой пример – не выскакивать вшестером. Это же нам не карантин в голову дал.



Было неплохие скорости, давление. Создали не так много моментов, но инициатива была за нами. Когда не совершали свои ошибки, то контролировали игру.



Удивились, что «Витязь» снял вратаря в овертайме? Это был хороший шанс забить. «Витязь» не создал моментов в таком формате.



В сезоне тяжело готовиться к каждому центральному. Ты играешь больше от себя. Во время игры ты начинаешь подстраиваться, понимая, как он играет. У некоторых по одному движению, к которому нужно подстроиться. В сезоне по видео не получается изучить», – цитирует Кадейкина «Горобзор.Ру».