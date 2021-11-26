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Джейк Аллен — об Овечкине: у него до сих пор есть невероятная страсть к игре

Джейк Аллен — об Овечкине: у него до сих пор есть невероятная страсть к игре
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Голкипер «Монреаль Канадиенс» Джейк Аллен поделился мнением об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Кажется, у него до сих пор есть невероятная страсть к игре и к забиванию голов. Иногда это угасает, когда люди становятся старше. Я его совсем не знаю, но, просто наблюдая за ним, вы можете увидеть эту силу и страсть играть и играть за «Кэпиталз», – приводит слова Джейка Аллена Montreal Gazette.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3. 36-летний российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и оформил ассистентский хет-трик, заработав показатель полезности «+2». Теперь у него 33 (15+18) очка в 20 играх сезона.

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