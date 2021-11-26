Юдин: сравнять счёт с 0:3 с такой командой, как СКА — хороший знак

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:4, ОТ).



«Нашли в себе силы сравнять счёт, взяли одно очко. Думаю, сравнять счёт с 0:3 с такой командой, как СКА – это хороший знак.



Не лучшая игра в обороне, главный тренер объяснил это усталостью? Главный тренер сказал: «Устали» – значит, устали. Не будем ему противоречить.



Не реализовали большинство, чуть-чуть потеряли инициативу, отдали шайбу. В СКА мастеровитые, техничные, наглые ребята. Отдали шайбу – получили. С такой командой надо играть, владея шайбой и в чужой зоне. Знали, что у СКА проблемы в обороне, но не использовали их слабую сторону.



Голевая передача – импровизация или задумка? Не знаю, я там испугался. Произошло и произошло.



Провёл в Санкт-Петербурге годы становления хоккейной карьеры, приятно против них играть. Но тех ребят, с которыми я играл, осталось немного. Сразу в память только Евгений Кетов приходит да ребята из персонала. Принципиальности не осталось. Люблю только «Ак Барс», я однолюб.



Раньше у меня были передачи от своей лицевой под чужую синюю линию, куда это пропало? Посмотрите прошлый матч, одна такая передача там точно была», — цитирует Юдина пресс-служба клуба.