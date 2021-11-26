М. Фолиньо — об опоздании на матч с «Дэвилз»: мы крутили песню Don't Worry, Be Happy

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо рассказал, что автобус с командой попал в двухчасовую пробку перед матчем с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2, бул.) и прибыл за 34 минуты до стартового вбрасывания. Начало встречи было отложено на 24 минуты.
«Мы в автобусе не переживали и крутили песню Don't Worry, Be Happy. Поездка получилась насыщенной. Мы сплотились, сходили на ужин, узнали больше друг про друга. В общем, мы это запомним. Было круто.
У нас получилась очень милая и насыщенная экскурсия по Нью-Йорку. Молодёжи тоже понравилось. Я уже и раньше опаздывал на матчи, но на этот раз было по-другому. По мере приближения к арене у нас всё активнее разгоралась танцевальная вечеринка. Так что у всех было отличное настроение, хотя ноги в игре, конечно, были тяжёлыми», — цитирует Фолиньо официальный сайт НХЛ.
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