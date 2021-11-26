Кравец: «Амуру» оценка за игру сегодня — кол. Даже и кол нельзя ставить, скорее, ноль

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец подвёл итоги встречи с ХК «Сочи» (0:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Оценка нам всем за сегодняшнюю игру — кол. Даже и кол нельзя ставить, честно говоря, скорее, ноль. До многих не доходит, что нужно играть на максимуме каждую встречу. В КХЛ нет слабых соперников. У нас получились совсем разные матчи с «Автомобилистом» и с «Сочи». Мы были какие-то беспомощные сегодня, без желания, без понимания, что дальше будут соперники ещё сильнее. А потом будем кусать локти и вспоминать, как мы отдали эти два очка, которых нам не хватило для плей-офф.



Очень обидно и неприятно, что мы так провели матч и проиграли по всем статьям. Я бы не сказал, что наша команда надломилась после гола. Наоборот, выглядело так, что «пропустили и пропустили». Обычно, когда пропускаем, команда отлично проводит следующую смену, стремясь изменить результат. А мы продолжили играть на тех же скоростях, в «полуприседе». Хуже не стало, но пропущенная шайба нас ничем не разозлила и не задела», — цитирует Кравеца пресс-служба КХЛ.